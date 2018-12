Marijuana anche negli slip: arrestato minorenne

OSTUNI - Nascondeva marijuana anche negli slip: un ragazzo di 16 anni è stato arrestato a Ostuni e condotto nel centro di prima accoglienza di Monteroni. E' stato sottoposto a controllo dagli agenti del commissariato nei pressi nella villa comunale, nella seratadi giovedì scorso.

I poliziotti hanno fermato il 16enne in via Tamburrino, dopo aver visto che prelevava qualcosa da un garage: la perquisizione ha portato alla scoperta di 1.9 di marijuana nella biancheria intima, all’interno di una bustina termosaldata. In una busta sono stati trovati 95 grammi di marijuana suddivisa in dosi nonché un bilancino, altro materiale di confezionamento e soldi dell’attività di spaccio.