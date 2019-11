Marijuana e hascisc nascosti dietro al microonde: un arresto

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne, nell'ambito di un'attività di contrasto al traffico di stupefacenti, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 45enne di Mesagne, domiciliato a Tuturano Davide Stranieri.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, in cucina, dietro al forno a microonde, in due contenitori di vetro, hanno trovato e sequestrato 306 grammi di marijuana, un grammo di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per la lavorazione e il confezionamento dello stupefacente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari.

Gallery