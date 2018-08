Marijuana nascosta nei barattoli: giovane arrestato e subito rilasciato

MESAGNE – Aveva nascosto 22 grammi di marijuana in due barattoli di vetro. Quando i carabinieri si sono recati presso la sua abitazione per una perquisizione domiciliare, non ha esitato a consegnare la droga ai militari. Un 20enne di Mesagne è stato arrestato e subito rilasciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo stupefacente, del peso complessivo di 22 grammi, è stato sottoposto a sequestro unitamente a un bilancino di precisione rinvenuto all’interno di altro barattolo. L’attività dei militari della stazione ha trovato pieno riscontro nel rinvenimento dello stupefacente e del bilancino a casa dell’arrestato nelle cui adiacenze stazionavano negli ultimi tempi una serie di giovani del luogo.