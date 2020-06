Involucri di marijuana nascosti nel vano cucina: una denuncia

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne hanno denunciato in stato di libertà un 49enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, eseguita nei confronti dell’uomo, hanno recuperato due involucri contenenti complessivamente 16 grammi di marijuana, nascosti all’interno di un contenitore nel vano cucina.

