Marijuana vicino alla scuola, minorenni fuggono: raggiunti dagli agenti

BRINDISI – Marijuana nascosta tra le siepi accanto a una scuola e fuggi fuggi di diversi ragazzini alla vista di poliziotti in moto. Gli agenti della sezione Volanti sono riusciti a identificarne alcuni e hanno posto sotto sequestro la droga.

Complessivamente sono stati recuperati 49 grammi di sostanza stupefacente. Erano nascosti in sacchetti, in un’aiuola che si trova in via Oberdan, nei pressi di una scuola superiore.

Il controllo dei poliziotti è stato portato a termine durante i giorni della festa patronale di Brindisi.