Martedì freddo e piovoso: nuova allerta meteo della Protezione Civile

BRINDISI – Pioggia e temperature rigide per l’intero arco della giornata. Le previsioni meteo non promettono nulla di bono per domani (13 febbraio). La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta che va dalla mattina di martedì alle successive 36 ore. In questo arco temporale si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi moderati”.

La temperatura dovrebbe oscillare fra i 9 e gli undici gradi. Il vento dovrebbe soffiare con intensità moderata (non più di 27 chilometri orari). La situazione, come di consueto, sarà monitorata dal servizio comunale di Protezione civile diretto dall’ingegnere Giuseppe Augusto, in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia. Si raccomanda di consultare il sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento.