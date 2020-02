Emergenza abitativa Parco Bove: "Entro marzo i nuovi alloggi"

BRINDISI – Entro il prossimo mese di marzo saranno “presumibilmente” completati i nuovi alloggi popolari in fase di realizzazione in via Torretta, al rione Paradiso. E’ quanto emerge da una risposta scritta della dirigente del settore “Gestione patrimonio immobiliare” del Comune di Brindisi, Gelsomina Macchitella, a una interrogazione del consigliere comunale Alessandro Antonino (Impegno per Brindisi) riguardo alla situazione di circa 31 famiglie che da oltre 50 anni vivono in abitazioni fatiscenti situati nella zona di Parco Nove, a poche decine di metri dal punto in cui si stanno realizzando i nuovi edifici popolari, “costrette a combattere con amianto, umido e condizioni di vita umilianti, e quindi da considerarsi in emergenza abitativa”.

Dovrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo, quindi, la realizzazione di due fabbricati da 25 alloggi ciascuno, che si affiancheranno ad altri due palazzi realizzati di recente nella stessa area e già assegnati ad altre decine di famiglie di Parco Bove. Questo, perlomeno, è quanto il dirigente del settore Lavori Pubblici ha segnalato all’omologa del settore Patrimonio Immobiliare.

La procedura per l'assegnazione

Riguardo alla questione riguardante il cronoprogramma e le iniziative che verranno adottate per l’assegnazione degli alloggi, la dirigente Macchitella, nella risposta inoltrata al consigliere Antonino, chiarisce che “si sta procedendo, successivamente a censimento degli alloggi in oggetto da parte di personale della Polizia Locale, agli accertamenti a carico dei soggetti aventi diritto sulla base di regolari contratti di assegnazione o eventuali occupazioni senza titolo”.

“Relativamente a questi ultimi – prosegue la dirigente – sono in corso verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per la regolarizzazione delle singole posizioni sulla base delle priorità rivenienti da attività congiunta con altre autorità proposte: Procura, ufficio territoriale del governo, Regione Puglia”. Una volta completati tali accertamenti, “sarà attivata una complessa procedura finalizzata alla individuazione dei soggetti che potranno vantare titolo alla assegnazione degli alloggi”.