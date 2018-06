Mattonella ballerina nel seggio elettorale: bloccata con nastro adesivo

BRINDISI – Seggi elettorali pronti per la chiamata alle urne dei brindisini, con qualche intoppo riparato in fretta e furia. Come la mattonella ballerina scoperta nella sezione elettorale numero uno di Brindisi, allestita nel plesso scolastico Perasso.

Disconnessa da giorni era stata già segnalata dagli insegnanti degli alunni frequentati la classe, ma la mattonella ha continuato a “ballare” e per evitare che qualcuno tra elettori, scrutatori e presidente di seggio inciampasse, è stata bloccata in maniera artigianale usando il nastro adesivo. La speranza è che resista per lo meno per tutta la giornata di domani, quando i seggi apriranno alle 7 per chiudere alle 23.

Le operazioni di preparazione sono quasi in dirittura d’arrivo: sono state allestiste le cabine riservate ai brindisini che eserciteranno il diritto dovere di voto per scegliere sindaco e consiglieri (32), sono state depositate tutte le schede e le matite. A vigilare sul corretto andamento della giornata elettorale, ci sono gli uomini e le donne delle forze dell’ordine, impegnati in un servizio discreto garantito in tutti gli istituti adibiti a seggi elettorali.

Il Comune di Brindisi, dal canto suo, ha fornito copia di un libretto delle istruzioni per i presidenti di seggio. Si tratta di una vademecum utile per le operazioni di scrutinio che inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi: in 54 pagine, la struttura amministrativa, ha illustrato come conteggiare le preferenze per il candidato sindaco, per il consigliere, per la lista e la coalizione, nonché i casi in cui le schede sono da considerare nulle. Il libretto è disponibile anche on line, sul sito internet dell'Amministrazione cittadina.