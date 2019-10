Senza assicurazione, tenta di eludere controllo: multa da 2900 euro

BRINDISI – Alla guida senza copertura assicurativa e con carta di circolazione sospesa, ha provato ad allontanarsi quando gli agenti della polizia locale gli hanno chiesto di esibire i documenti. Un brindisino di 77 anni, F.V., dovrà pagare una multa complessiva pari a 2898 euro, oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente.

L’uomo nella serata di ieri (30 settembre) procedeva nella zona sud della città quando è stato intercettato da una pattuglia. Grazie all’utilizzo dello Street control, il veicolo è risultato privo di copertura assicurativa. A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che l’uomo, alla guida di un mezzo già sospeso dalla circolazione nel mese di agosto per violazione dell’articolo 193, c. 2 del codice della strada (carenza di copertura assicurativa), con verbale redatto dalla sezione Radiomobile dei Carabinieri di Brindisi - nominato custode, violando gli obblighi di custodia, circolava abusivamente, in violazione dell’articolo 213, c 8, del codice della strada.

Dopo il tentativo di eludere il controllo, l’automobilista è stato raggiunto presso la propria abitazione e accompagnato presso il comando di Polizia Locale. Qui si è proceduto alla contestazione delle violazioni amministrative per la circolazione senza la prescritta copertura assicurativa e con veicolo sequestrato.

Sono state elevate sanzioni pecuniarie per un importo pari a euro 2898, nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Allo stesso, nella veste di custode, è stata altresì revocata la custodia del veicolo, che è stato rimosso e trasportato presso la depositeria autorizzata per la confisca immediata.