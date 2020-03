Meccanico smaltiva illecitamente oli esausti e altri rifiuti: denuncia e sequestro

SAN DONACI - Smaltiva illecitamente oli esausti e altri rifiuti: denunciato titolare di officina meccanica, sequestrati fusti e uno scarico abusivo. La scoperta è stata fatta a San Donaci dai carabinieri forestali nell’ambito di una serie di controlli sugli autoriparatori finalizzati alla verifica del rispetto delle normative a tutela dell’Ambiente.

E' stato accertato che di tutti i materiali di ricambio e di consumo acquistati negli ultimi 10 anni, risultavano iscritti nel registro di carico e scarico dei rifiuti solo le movimentazioni fino al 2015, pur risultando l’ esercizio in piena attività. Lo smaltimento di materiali usati ed esausti era documentato solo da pochi formulari di identificazione dei rifiuti (cosiddetti “f.i.r.”), mentre grandi quantitativi di filtri esausti giacevano ammassati in bidoni o fusti. E poi ancora olii esausti, accumulati in due fusti da 200 litri ciascuno, oltre a cumuli di bidoni in plastica e contenitori vari, rifiuti ferrosi e non.

I militari hanno anche constatato che sul piazzale per la raccolta delle acque di dilavamento meteoriche confluivano anche olii esausti dell’ attività di officina (lavaggio dei pezzi di ricambio), come evidenziato da alcune chiazze, e che il tutto veniva recapitato in pubblica fognatura con una tubazione sotterranea abusiva ed uno scarico finale in Pvc.

I carabinieri forestali hanno provveduto, quindi, a sottoporre a sequestro preventivo l’area di piazzale di m 2x2, il pozzetto di raccolta delle acque e le due tubazioni abusive, oltre a tutti i rifiuti accumulati e depositati. Hanno inoltre denunciato il titolare dell’ autofficina, B.M. di 39 anni, per gestione non autorizzata e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi.