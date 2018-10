Mensa e integrazione scolastica: "Basta toni da campagna elettorale"

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Francesco Cannalire, segretario cittadino del Pd Brindisi, sulle vicende riguardanti la mensa e l'integrazione scolastica.

L’impegno e il lavoro, anche in silenzio e senza eccessiva esposizione mediatica, pagano sempre. Lo dimostrano due vicende che nell’ultimo mese hanno rivelato la concretezza dell’azione amministrativa e l’assoluta inutilità di certe strumentalizzazioni. La gestione dei fatti relativi ai due servizi di integrazione e refezione scolastica hanno svelato le posizioni in maniera netta ed inequivocabile. Oggi, con la firma dell’accordo tra sindacati e azienda Serenissima Ristorazione e, nei giorni scorsi, con l’avvio del servizio di integrazione da parte di Cooperativa Socioculturale, abbiamo dimostrato come si fa politica e come si amministra una città.

Mentre noi eravamo impegnati a studiare soluzioni e mettere insieme le forze per ottenere il migliore dei risultati, alcuni consiglieri erano affaccendati a riempire le bacheche dei social network con funesti presagi, dichiarazioni di guerra e inutili invettive.

I fatti hanno dimostrato che il migliore risultato, per lavoratori e famiglie, è stato raggiunto. I lavoratori hanno ottenuto un monte ore ben al di sopra di quello del capitolato e persino del precedente contratto. Le famiglie avranno la possibilità di usufruire di un servizio mensa che, per le famiglie con reddito più basse, costerà meno di un euro a pasto. Anche su questo fronte l’impegno è stato massimo.

Ci riteniamo soddisfatti e speriamo che da lunedì i fatti dimostrino il raggiungimento di un ulteriore obiettivo: la qualità del servizio. Al pari di quanto espresso oggi dal sindaco Riccardo Rossi, anche noi tutti saremo impegnati a vigilare affinché ai bambini sia garantito un pasto rispondente a quanto previsto nel capitolato in termini di qualità e quantità.

“L’auspicio è che gli inutili toni da campagna elettorale siano finalmente finiti - dichiara il segretario del Pd cittadino Francesco Cannalire - e che si possa lavorare in maniera seria, costruttiva e con senso di responsabilità a partire dalle decisioni che il consiglio comunale dovrà prendere a tutela dei lavoratori”.