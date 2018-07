Mercedes in fiamme: residenti svegliati nel cuore della notte

SAN PIETRO VERNOTICO - Auto in fiamme a San Pietro Vernotico: l'incendio ha avvolto una Mercedes Classe B, parcheggiata in via Gramsci. I residenti sono stati svegliati nel cuore della notte. Ancora da chiarire l'origine del rogo, se cioé alla base del rogo ci sia stato un corto circuito oppure una azione dolosa. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della stazione locale dell'Arma.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Hanno provveduto a spegnere le lingue di fuoco evitando che il rogo si estendesse raggiungendo auto posteggiate nelle vicinanze.