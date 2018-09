Mercedes in vendita online: il venditore intasca l'anticipo e sparisce

OSTUNI – Dopo aver intascato la somma di 950 euro, è sparito. E’ stato denunciato per truffa un 53enne di origine foggiana che tramite il sito internet “Subito.it” ha messo in vendita una Mercedes Clk, trovando un acquirente in un 46enne di Ostuni. Questi ha versato al venditore, come detto, 950 euro. Ma una volta effettuata questa operazione, non è più riuscito a mettersi in contatto con il foggiano. La vittima a quel punto ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione della Città Bianca, che nel giro di pochi giorni sono risaliti al truffatore.