Mesagne, bando di vendita per gli immobili del Comune

MESAGNE - Il Comune di Mesagne ha messo in vendita alcuni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni: per le offerte c'è tempo sino al prossimo 14 marzo (entro le ore 12). L'avviso pubblico riguarda: un suolo edificabile di 449 metri quadrati circa sito in Via Isarco, destinazione urbanistica zona B2c. Prezzo di vendita a base d’asta 76.500 euro; locale deposito in Piazzetta Sant' Anna dei Greci 20 di 43 metri quadrati circa al piano Interrato allo stato rustico, Centro Storico, prezzo di vendita a base d’asta 6.800 euro; locale in via Geofilo, 10 uso commerciale di 30 metri quadrati circa, al piano Terra allo stato finito, centro storico, prezzo di vendita a base d’asta 15.300.

Sono in vendita anche: abitazione in via dei Destro 4 di 35 metri quadrati, al piano terra con pertinenze, completamente inagibile, centro storico, prezzo di vendita a base d’asta 4.250 euro: locale sito in P.tta dei Caniglia ai civici 16-17 di 40 metrio quadrati al piano primo, centro storico, prezzo di vendita a base d’asta 18.750; locale sito in P.tta dei Caniglia snc di 20 metro quadrati al piano terra, centro storico, prezzo di vendita a base d’asta ottomila euro; locale sito in P.tta dei Caniglia snc di 20 metri quadrati al piano primo, centro storico, prezzo di vendita a base d’asta ottomila euro.

La procedura di vendita seguirà «il metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo posto a base d’asta ex art. 73, comma 1 lett. c), del R.D. 23/5/1924, n. 827». Ulteriori informazioni, compresa la possibilità di sopralluoghi, potranno essere richieste all’Ufficio Patrimonio, piano terra, Palazzo Municipale. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte – che vanno corredate dalla documentazione specificata nell’Avviso Pubblico consultabile sul sito www.comune.mesagne.br.it – è il 14/03/2018, ore 12.00.

