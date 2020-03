Cocaina nella macchina del caffè. Arrestato commerciante

MESAGNE - Aveva nascosto la cocaina, 5 grammi in tutto, all'interno della macchina del caffè, nella sua attività commerciale. Per questo i carabinieri della stazione di Mesagne, durante un controllo, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 45enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione nel negozio, i militari hanno rinvenuto una bustina in cellophane con all'interno la cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. L'uomo è stato rimesso in libertà.

