Mesagne, controlli a tappeto dei carabinieri: una denuncia e 14 verbali

MESAGNE - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni e della stazione di Mesagne hanno eseguito controlli preventivi della circolazione stradale con posti di blocco finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati soprattutto predatori e degli illeciti in genere, e ad assicurare un elevato target di sicurezza. Nell’arco del servizio è stata effettuata una ricognizione delle aree rurali al fine di scongiurare furti di prodotti agricoli e danneggiamenti delle colture.

Riguardo alle attività concernenti la circolazione stradale è stato denunciato per “reiterazione nella guida senza patente” un 44enne del luogo già contravvenzionato per la stessa violazione nel maggio scorso. L’uomo è stato nuovamente sorpreso alla guida di un motociclo di proprietà di marca “Malaguti” che è stato sottoposto a sequestro. Riguardo all’attività di contrasto all’assunzione di sostanze stupefacenti sono stati segnalati all’Autorità amministrativa due 22enni studenti universitari del luogo trovati in possesso di mezzo grammo di marijuana cadauno occultato nella tasca dei pantaloni.

Nell’ambito dell’esecuzione del servizio sono stati controllati 2 esercizi pubblici, elevate 14 contravvenzioni al codice della strada, sequestrati 2 automezzi privi di assicurazione e ritirate 2 carte di circolazione.