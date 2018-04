MESAGNE - Martedì 17 aprile Mesagne ospiterà il console generale dell’Equador a Genova, Martha Lorena Fierro Baquero. Il console visiterà la nostra città raccogliendo l’invito ricevuto dalla Commissione Pari Opportunità nell’ambito del progetto “Educare alla parità per valorizzare le risorse”.

Il console ecuadoriano è anche una appassionata di scacchi: vincitrice di numerosi tornei internazionali, vicepresidente della Fide, Federazione internazionale di scacchi e presidente della commissione femminile della stessa. Nel 2008 ha conquistato a Pechino la medaglia d’oro per i Giochi della Mente mentre nel 2009 ha conquistato il Campionato americano di scacchi femminile. Nel mondo degli scacchi detiene, inoltre, i titoli di Maestro Internazionale, Gran Maestro Donna e Organizzatore Internazionale. «Lo sport e la diplomazia - ha affermato l’alto funzionario sudamericano in una recente intervista - possono andare a braccetto perché hanno lo stesso fine: l’unione tra i popoli».

Nel pomeriggio di martedì 17 aprile, alle 17.00, si vivrà il momento istituzionale della visita. Nella stanza del primo cittadino, al primo piano del Municipio, il Console incontrerà il sindaco Pompeo Molfetta, la Giunta municipale e la commissione Pari Opportunità.

A seguire, alle 18.00, in Aula Consiliare l’incontro con i bambini qualificati per la finale regionale studentesca del Torneo di Scacchi - evento che si celebrerà proprio a Mesagne il prossimo 14 aprile nel Palazzetto dello Sport – e le loro famiglie. Fierro dialogherà sul tema «Educare alla parità per valorizzare le risorse». Seguirà una breve simultanea di scacchi nella quale la console-campionessa sfiderà, in contemporanea, tutti i ragazzi presenti.

Il giorno seguente, mercoledì 18 aprile, il console sarà ancora in città per incontrare nuovamente i più giovani: i bambini delle scuole primarie ed i ragazzi delle medie della città che negli scorsi mesi hanno preso parte al progetto "Scacchi al Castello".

