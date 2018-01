Mesagne, presentato il consuntivo della polizia locale nel 2017

MESAGNE – Sono 390.715 gli euro pagati dagli automobilisti a Mesagne per multe del 2017, del precedente anno 2016 ma pagate nel 2017, e degli anni precedenti andate in ruolo e riscosse nel 2017, mentre ammonta a 542.335 euro l’incasso equivalente a fronte delle somme già incassate. Insomma, una entrata non indifferente per il Comune quella garantita dalla Polizia locale con le sue attività di controllo su traffico e soste.

Lo fa sapere il comando della stessa Polizia locale di Mesagne, nella sua scheda sulle attività dell’anno appena trascorso, dettagliando anche le infrazioni rilevanti. Intanto va detto che i verbali pagati sono stati 7.409, cioè il 73% di tutti quelli rilevati. Di questi, 4.566 (pari al 45 %) usufruendo dello sconto del 30% mentre sono stati 2943 quelli pagati dagli automobilisti colti in infrazione pagati oltre 5 giorni, quindi non scontati.

Le infrazioni più tartassate sono state quelle relative alle soste a pagamento, ben 5.918 sul totale. Seguono le rilevazioni dei limiti di velocità superati (spesso la Polizia locale di Mesagne opera anche sulla statale 7 con l’autovelox), con 1.906 verbali. Quindi tutte le altre 2.313 tipologie di violazioni rilevate: in ordine decrescente, soste negli spazi per disabili 333; attraversamenti pedonali 61; assicurazione Rca 9; passi carrabili 128; mancata revisione 15; patente scaduta 4; denunce per omissione di soccorso 1; denunce per guida in stato di ebbrezza 4; sequestri e fermi amministrativi di veicoli 11; sequestri penali di veicoli 3; rimozioni veicoli 36; segnalazioni per decurtazione punti sulla patente di guida per un totale di 1.741 punti.

La Polizia locale di Mesagne ha rilevato nel corso del 2017 un numero leggermente più elevato di incidenti stradali rispetto all’anno precedente, 142 contro 138, dei quali 66 con lesioni alle persone coinvolte e 76 con soli danni ai veicoli e alle cose. Tuttavia un calo sensibile nei sinistri, che nel 2010 avevano toccato invece quota 247.

Ma l’attività della Polizia locale di Mesagne si è rivelata decisiva nel contrasto all’abbandono dei rifiuti, con appositi servizi condotti su tutto il territorio, anche con l’ausilio di apparati tecnici particolari che hanno consentito l’identificazione di vari contravventori. Va segnalata anche l’apertura di una sede distaccata presso la villa comunale, a sottolineare anche l’incremento dei servizi di controllo in varie zone della città e soprattutto nel centro storico.