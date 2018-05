Mesagne, pubblicato il bando per la riduzione della Tari dell’anno 2018

MESAGNE - È stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il Bando «Riduzioni della tari dell’anno 2018». Approvato con determina n. 878 del 11/05/2018, è riservato alle sole utenze domestiche. Per presentare domanda c’è tempo fino al prossimo 15 giugno 2018. È prevista una riduzione del 90 per cento sulla tassa da versare per l’intero anno per quei contribuenti che dimostrano «di avere una dichiarazione Isee al 31 dicembre del penultimo anno precedente fino ad 10mila euro».

La consegna delle domande può avvenire presso gli uffici del Protocollo del Comune di Mesagne, negli orari di apertura al pubblico; con posta elettronica certificata all’indirizzo tributi@pec.comune.mesagne.br.it; a mezzo posta indirizzata ad “Ufficio Tributi Comune di Mesagne Via Roma 4 72023 Mesagne”. Dovrà essere allegata, pena esclusione, attestazione Isee.

Dopo la chiusura dei termini previsti dal bando ed aver l’istruttoria delle istanze, l’Ufficio tributi provvederà a redigere la graduatoria degli idonei, sulla base delle certificazioni Isee prodotte. È possibile consultare il bando e scaricare il relativo modulo da compilare sul sito www.comune.mesagne.br.it o richiederlo presso l’Ufficio Tributi del Comune, primo piano di Palazzo di Città.