Mesagne. Tenta di fuggire al controllo: l'uomo era senza patente e assicurazione

MESAGNE - E' stato fermato dai carabinieri della stazione di Mesagne dopo un inseguimento in diverse vie della città, un 46enne del posto, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per 41bis. L'uomo, infatti, alla guida di un Fiat Doblò, all'alt degli agenti operanti per il servizio di controllo del territorio per le disposizioni relative al Covid-19, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dalla pattuglia, all'imbocco della tangenziale Ss7. Durante gli accertamenti, i militari hanno scoperto che l'uomo era privo di patente di guida poichè scaduta da 15 anni ed il mezzo era privo di assicurazione e revisione. Multato e arrestato, è stato poi rimesso il libertà.

