Incendio a un trasformatore: vigili del fuoco resta ferito

MESAGNE - Paura questa mattina per un vigili del fuoco impegnato nelle operazioni di spegnimento dell'incendio divampato a un trasformatore elettrico in una zona di campagna, a Mesagne: è stato folgorato, fortunatamente in maniera lieve, da una scarica elettrica ed è stato subito accompagnato in ospedale, al Perrino di Brindisi.

E' avvenuto questa mattina attorno alle 11, in contrada Lavigna: il vigile, 54 anni, originario di San Vito dei Normanni, era di turno al comando provinciale di Brindisi. I colleghi hanno subito chiamato il 118 e avvisato il commissariato di Mesagne.