Dai parroci di S.Elia il messaggio del Papa al mondo della scuola

BRINDISI - In occasione dell'apertura dell'anno scolastico 2018-2019, i due parroci del popoloso e problematico quartiere S.Elia di Brindisi hanno voluto inviare un breve messaggio al personale docente e amministrativo, ai giovanissimi studenti e alle loro famiglie, ricordando le parole di Papa Francesco.

"Carissimi, all’inizio di questo nuovo anno scolastico 2018-19, come parroci del Quartiere, sentiamo il bisogno di rivolgerci a tutti voi bambini, ragazzi, genitori ed educatori tutti per un saluto e un ringraziamento. Ci sentiamo parte di una grande famiglia educante, dove come istituzioni facciamo e possiamo fare sempre di più insieme per il bene dei nostri ragazzi e dell’intera comunità del nostro Quartiere".

"Rinnoviamo il desiderio di collaborare con voi - prosegue il messaggio - nel percorso di crescita e di formazione e, nell’augurarvi un sereno e fruttuoso anno, vi salutiamo con lo stesso augurio che Papa Francesco ha rivolto al mondo della scuola nei giorni scorsi: 'Sia questo – anno scolastico – un tempo per apprendere il sapere, la sapienza ed acquisire un’esperienza di vita'. I vostri parroci don Paolo Zofra e don Massimo Mengasi".