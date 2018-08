Meteo, continua l'allerta "gialla": possibili piogge e temporali

BRINDISI - Allerta “gialla” anche per domani, domenica 26 agosto e per le successive 24-36 ore, nel Brindisino. Da quanto annuncia il responsabile della Protezione Civile del Comune di Brindisi, Giuseppe Augusto, in una nota diramata agli organi di informazione, “Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi deboli o puntualmente moderati”.

“I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica locali grandinate e forti raffiche di vento. Il Servizio di Protezione civile segue l’evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia”.

Sul resto della Regione la situazione non è delle migliori. Il Centro Funzionale Decentrato ha valutato a partire dalla mattinata di domani 26 agosto e per le successive 24-36 ore un’Allerta Arancione per rischio idrogeologico localizzato e per temporali sulla Puglia Settentrionale e un’allerta Gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato sulle restanti zone della Regione.

Il Centro Funzionale e la Sala Operativa monitoreranno gli eventi fornendo aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione meteo e degli effetti al suolo. La Sezione Protezione civile invita ad attenersi alle norme di autoprotezione.