Mette fuoco ad alcuni stracci in casa: pericolo scampato grazie ai vicini

BRINDISI – E’ grazie all’intervento dei vicini prima e dei vigili del fuoco poi se nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 maggio, non si è verificata una tragedia in un condominio sito in via Giuseppe De Nittis al quartiere Sant’Elia. Una donna anziana, probabilmente in stato confusionale ha messo fuoco ad alcuni stracci in casa.

Il fumo è uscito dalla finestra, l’appartamento si trova al secondo piano. Alcuni vicini allarmati, sapendo che in casa vive una donna anziana, hanno subito chiamato i vigili del fuoco che giunti immediatamente sul posto hanno trovato la donna intenta a bruciare gli stracci. Hanno spento il rogo nel giro di pochi secondi. La stanza si era già riempita di fumo, il tempestivo intervento ha evitato il peggio, se avesse inalato i fumi certamente sarebbe stata colta da malore. Sul posto anche il 118 e la polizia.