Mezzi pesanti sulle basole dei corsi: multati altri quattro autotrasportatori

BRINDISI – Niente più sconti per i mezzi pesanti che contribuiscono alla devastazione delle basole del centro storico, violando le zone in cui è vietata la circolazione a determinate categorie di veicoli. Altri quattro autotrasportatori sono stati sanzionati stamani dagli agenti della polizia locale di Brindisi al comando di Antonio Orefice fra piazza del Popolo e corso Garibaldi.

Uno degli autisti multati era alle prese con le operazioni di carico e scarico riguardanti un supermercato del posto. A tutti e quattro sono stati notificati verbali da 85 euro (59,50 euro se la multa viene pagata entro cinque giorni) a testa.

Le attività di prevenzione di violazioni di questo tipo andranno avanti anche nei prossimi giorni. Non solo. In questi giorni la polizia locale è alle prese anche con una serie di verifiche presso le attività commerciali del centro. Fra le ore 22 e mezzanotte di giovedì (14 giugno) sono stati sanzionati due esercenti per occupazioni abusive di suolo pubblico. Analogo destino era toccato ad altri due commercianti, nei giorni precedenti. Anche su questo fronte, non si faranno sconti.