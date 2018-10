Migranti, striscione Casapound contro la Cgil: “Attacco vile in un clima razzista"

BRINDISI – Resta teso il clima anche a Brindisi sulla questione migranti: Casapound ha attaccato la segreteria provinciale della Cgil con uno striscione affisso nella notte davanti alla sede del sindacato, in viale Togliatti. “Immigrati tutelati, lavoratori abbandonati”, hanno scritto per rispondere alla solidarietà che Antonio Macchia, qualche giorno fa, aveva espresso al sindaco di Riace, ai domiciliari, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il caso

Mani e volti sconosciuti, al momento, quelli degli autori di Casapound che ha “rivendicato” in una nota la paternità della scritta. La Digos avrebbe già qualche sospetto. Potrebbero essere d’aiuto alle indagini le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali che si affacciano in viale Togliatti, così come quelle che fanno parte della rete Pon, poste sui semafori.

La Cgil nazionale

La notizia ha avuto eco nazionale, con un primo commento della Cgil su twitter: “Stanotte fascisti all’opera a Brindisi, dove è stato esposto uno striscione contro la Cgil”, hanno cinguettato sui social dalla sede centrale di Roma. “Chi ha a cuore la democrazia farebbe bene a interrogarsi sulle ragioni di questo attacco ripetuto al sindacato che difende i lavoratori, il loro reddito, quindi la libertà delle persone”.

Antonio Macchia

Macchia potrebbe essere ascoltato nelle prossime ore dagli investigatori. “Questo vile attacco nei nostri confronti non fa altro che confermare il clima razzista che si respira nel Paese”, dice Macchia, oggi impegnato nel convegno provinciale della Cgil. “Lo striscione è arrivato in risposta a un nostro comunicato di solidarietà al sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Ma noi non ci faremo intimorire, ogni giorno rappresentiamo i più deboli”, dice. Le prime dichiarazioni di Macchia sono state rilasciate all’agenzia Dire.

Macchia, in qualità di segretario provinciale, aveva comunicato il suo abbraccio a distanza al primo cittadino di Riace, anticipando la volontà di andare trovare il sindaco e la sua comunità. Una realtà simile a quella di Brindisi, sul fronte dell’accoglienza, stando alla storia, sia del passato che contemporanea. Lucano, nel frattempo, è stato sospeso dal prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari.

La solidarietà al sindaco di Riace

“La Cgil di Brindisi comprende appieno il disagio che la comunità di Riace sta vivendo a causa di una politica ostile all'accoglienza ed alla solidarietà che, decidendo inopinatamente il definanziamento dei progetti Sprar, rischia di mettere in pericolo la sopravvivenza di una cittadinanza”, aveva scritto Macchia. “Dunque, si esprime vicinanza e sostegno - non formale - al sindaco di Riace perché in questi anni ha saputo accogliere ed integrare tante persone, uomini donne e bambini che scappano perché oppressi nel loro Paese d’origine o in fuga da guerre ed altre barbarie che rendono loro impraticabile il rientro in patria”.

“Purtroppo la mission di questo governo è quella di mirare ad una modifica antropologica del cittadino Italiano, si sta cercando in tutti i modo di snaturare i principi di solidarietà e collaborazione fra i popoli da sempre connaturati alla cultura degli Italiani stessi. Ma non si pensa che questo pensiero così estremista, egoista ed antidemocratico non faccia parte della nostra cultura, si cerca di istillare il convincimento che respingere l’altro e chiudere le frontiere generi benessere”, aveva aggiunto.

Casapound

Da Casapound le dichiarazioni di Macchia sono state definite come “panegirico in difesa di cooperative e promotori del business dell’accoglienza”. “Da un sindacato come la Cgil ci aspetteremmo ben altre priorità”, è scritto nella nota. “Soprattutto in una provincia come la nostra, vessata dalla crisi occupazionale e da carenze infrastrutturali, con fabbriche e officine a rischio chiusura, oppressa dalla costante piaga del lavoro nero, con un caporalato tornato alla ribalta nello sfruttamento dei lavoratori locali proprio grazie al ricatto giocato sulla costante pressione di manodopera d’importazione a costo zero. Ma è chiaro che a queste persone poco importa della difesa della classe lavoratrice brindisina, poco utile dal punto di vista programmatico ed elettorale, preferendo tutelare altri settori, decisamente più affini dal punto di vista ideologico ed economico”.

Messaggio concentrato nello striscione. A Macchia, intanto, nelle ultime ore sono arrivati diversi attestati di solidarietà. Telefonate, Whatsapp e post sui social network.