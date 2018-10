Migranti aggrediti in strada: due brindisini arrestati dalla polizia

BRINDISI – C’è una svolta nelle indagini sulle aggressioni ai danni di due migranti avvenute la sera del 19 ottobre, fra via Cappuccini e via Appia, a Brindisi. Due brindisini sono stati arrestati in regime di domiciliari dalla polizia nel corso della notte fra venerdì 26 e sabato 27 ottobre, con l’accusa di aver preso parte ai raid.

Gli arrestati

Si tratta di Paolo Ottonaro (43 anni) e Piero Cerasino (36 anni), sono stati incastrati da alcune telecamere sia pubbliche che private installate nella zona in cui è avvenuto il pestaggio. Sono accusati di lesioni gravi con aggravante razziale.

I due pestaggi sono avvenuti fra le 19,45 e le 20, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. La prima vittima è Bakari C., un 20enne originario del Senegal. Il giovane aveva appena imboccato via Consolazione, stradina buia e poco battuta che collega via Osanna a via Cappuccini, quando è stato accerchiato da cinque individui con il volto incappucciato e armati di bastoni di legno. L’uomo è stato colpito alla testa, al volto e a un braccio. Gli aggressori sono fuggiti lasciandolo per terra sanguinante. Alcuni passanti hanno chiesto l’intervento dei soccorritori.

La seconda vittima è il segretario della comunità cittadina del Ghana, Elija K. Questi ha riferito di essere stato preso a bastonate nei pressi del vecchio sottopasso di via Appia, da un paio di uomini. Il malcapitato è stato colpito con violenza alla testa e alla spalla destra. Mentre lo picchiavano, i due si incitavano a vicenda urlando “uccidilo, uccidilo”. Il migrante si è messo in salvo fuggendo verso il sottopasso. Poi è tornato indietro perché voleva capire per quale motivo fosse stato aggredito in quel modo. In quelli stessi frangenti, gli aggressori si dileguavano a bordo di un’auto grigia.

Sia Bakari che Elija sono stati curati presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Il primo è stato dimesso con prognosi di 10 giorni. Al secondo sono stati refertati 20 giorni di prognosi. Ulteriori dettagli sugli arresti verranno divulgati nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 11,30, in questura.

