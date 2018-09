Migranti al Casale: "La mentalità razzista non appartiene alla nostra tradizione"

BRINDISI - Le proteste inscenate in queste ore contro l’ipotesi che a Brindisi nel quartiere Casale possa ospitarsi una comunità per pochi minori stranieri non accompagnati nasconde dietro motivazioni tecniche e richiami a ben altre esigenze del quartiere una mentalità sia xenofoba che razzista che non appartiene alla tradizione di accoglienza della nostra città.

I minori stranieri non accompagnati sono già ospitati in numerose comunità in tutta la provincia e la realizzazione di una prima simile struttura nel capoluogo oltre ad un segnale di grande umanità costituirebbe anche una occasione di lavoro per giovani educatori italiani utilizzando fondi governativi destinati esclusivamente a questo scopo.

Il Forum deplora tali proteste ed invita, al contrario, le persone di buona volontà non solo a considerare il progetto in questione come un minimo segno di organica accoglienza per ragazzi sfortunati, ma a rispondere al bando per la formazione di tutori di minori non accompagnati di recente pubblicato dal Garante dei diritti del minore della Regione Puglia.