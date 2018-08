Fuciliere aggredito nel cara di Restinco: interviene la Brigata San Marco

BRINDISI - E’ intervenuto il personale della Brigata Marina San Marco per sedare un’aggressione ai danni di un fuciliere di Marina che si è verificata stamani (lunedì 20 agosto) all’interno del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Restinco. Il militare è stato aggredito da parte di un cittadino extracomunitario ospite della struttura.

“Prosegue così l’impegno della Marina Militare nell’’Operazione Strade Sicure’ – si legge in una nota della Brigata Marina San Marco - attraverso l’impiego quotidiano di un’aliquota di fucilieri della Brigata Marina San Marco per assolvere, in concorso alle forze di Polizia, il compito di vigilanza e assistenza presso i centri di accoglienza per immigrati (Centri di Identificazione ed Espulsione, Centri di Accoglienza e Richiedenti Asilo, Centri di Accoglienza, Centri di Prima Accoglienza, Centri di Soccorso e Prima Accoglienza, Centri di Permanenza Temporanea), come quello di Restinco”.