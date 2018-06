Minacce agli ex: denunciati un uomo e una donna

Due denunce per minacce tra Villa Castelli e Ostuni. In un caso è finito nei guai un 44enne e nell’altro una 42enne.

I carabinieri della stazione di Villa Castelli, a conclusione di attività di indagine scaturita dalla denuncia presentata da una bracciante agricola 37enne del luogo, hanno denunciato l'ex coniuge, 44enne per il reato di minaccia. L’uomo, il 27 maggio scorso ha minacciato la donna per dissidi scaturiti a seguito dell'interruzione della relazione sentimentale.

I carabinieri della stazione di Ostuni, invece, al termine di attività d'indagine scaturita dalla denuncia presentata da un operaio 46enne di Fasano, hanno denunciato l'ex coniuge 42enne ostunese, per minacce. La donna si è presentata sul posto di lavoro dell'ex marito, un'azienda della zona, minacciandolo in maniera veemente per ragioni correlate alla loro separazione. Il fatto è avvenuto alla presenza del titolare dell'azienda e dei colleghi di lavoro dell'uomo.