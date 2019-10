"Vattene altrimenti ti ammazzo”: denunciato un uomo

SAN DONACI - I carabinieri della stazione di San Donaci hanno denunciato un 43enne del luogo, per minaccia. L’uomo, nel corso di una lite riconducibile a motivi lavorativi, ha minacciato un 54enne del posto, proferendo più volte le testuali parole in dialetto locale “vattene altrimenti ti ammazzo”. Per tali fatti la vittima ha presentato immediatamente denuncia-querela presso la stazione carabinieri.