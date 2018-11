Minacce per far assumere il figlio: denunciata coppia di coniugi

SAN MICHELE SALENTINO – Pretendevano l’assunzione del figlio, dopo il licenziamento del padre. Una coppia di coniugi di San Michele Salentino (lui 41 anni, lei 31 anni) è stata denunciata a piede libero per il reato di tentata estorsione in concorso, a seguito di un’indagine condotta dai carabinieri della locale stazione. I due avrebbero fatto ricorso alle minacce per indurre il datore di lavoro a soddisfare la loro pretesa.

I fatti si sono verificati verso la fine del mese di ottobre, quando un imprenditore del luogo ha ricevuto nel suo ufficio uno dei dipendenti, il quale “con metodologia mafiosa – si legge in una nota del comando provinciale dell’Arma - .dopo aver sferrato qualche pugno sulla stampante presente sul tavolo, rivolgendosi all’imprenditore ha esordito asserendo che oltre allo stipendio era in credito della somma ulteriore di 150 euro, denominata dal richiedente ‘bonus famiglia e relativa al figlio di minore età’”.

A seguito di tale episodio, l’imprenditore, consultatosi con il proprio legale, ha licenziato il lavoratore. Lo stesso, successivamente, si recò negli uffici dell’azienda insieme alla moglie e in presenza della moglie del titolare inveirono nei confronti della stessa, “comunicandole che il figlio lo doveva riassumere nonché consegnargli altre spettanze economiche altrimenti gliela avrebbe fatta pagare”.

Tale atteggiamento violento e minaccioso da parte del dipendente ha ingenerato nell’anziana donna un senso di paura e preoccupazione per le potenziali conseguenze. A questo si è aggiunto altro episodio capitato all’imprenditore e alla moglie, che hanno riferito di essere stati aggrediti (senza conseguenze fisiche) e minacciati in pubblico dal dipendente e dalla moglie, anche con frasi particolarmente gravi, al fine di farsi riassumere. L’aggressione è stata confermata da alcuni testimoni presenti.

Marito e moglie, dunque, al culmine degli accertamenti investigativi, sono stati denunciati a piede libero.