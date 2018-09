Minaccia aggravata, donna ai domiciliari per scontare condanna

LATIANO - I carabinieri della stazione di Latiano in ottemperanza all’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, hanno arrestato una 28enne del luogo. La donna deve espiare la pena di un mese di reclusione in regime di detenzione domiciliare per il reato di minaccia aggravata commesso a Latiano nel gennaio del 2016. Espletate le formalità di rito la donna è stata condotta nella sua abitazione dove espierà la misura a cui è stata assoggettata.