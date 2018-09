Minaccia avventori di un locale a aggredisce i carabinieri: arrestato

SAN DONACI – Offuscato dall’alcool, ha infastidito i clienti di un locale pubblico, per poi aggredire i carabinieri. Un 29enne di San Donaci è stato arrestato dai militari della locale stazione dopo aver creato non pochi problemi agli stessi, intervenuti su richiesta del titolare dell’esercizio commerciale.

L’uomo, subito riconosciuto dalle forze dell’ordine, aveva terminato di espiare ai primi di agosto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tale misura di prevenzione gli ha impedito per un congruo arco temporale la frequentazione di locali pubblici, nonché di uscire di casa nelle ore serali e notturne.

Pertanto dopo aver aggredito e minacciato i titolari del bar nonché alcuni clienti presenti, alla vista dei militari ha iniziato a minacciarli aggredendoli con schiaffi e pugni. Bloccato e tratto in arresto è stato condotto in caserma e con l’ausilio di personale sanitario del 118 con ambulanza accompagnato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, ove gli è stato riscontrato un livello di tasso alcolico alquanto elevato pari a 2,46 G/L.

In attesa che le sue condizioni fisiche migliorassero, è stato trattenuto nel nosocomio, per essere successivamente condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. I due militari della stazione di San Donaci intervenuti, nel tentativo di placare l’uomo hanno riportato lesioni giudicate guaribili con 15 e 20 giorni di prognosi per le contusioni riportate nel corso dell’attività.