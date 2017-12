Furto di Natale al Liceo Palumbo: bloccato un minorenne

BRINDISI – Tenta la fuga davanti a una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi, un diciassettenne del capoluogo che assieme a un complice si stava allontanando a bordo di uno scooter, con un televisore rubato poco prima nel Liceo linguistico Palumbo, alla Commenda.

Nella concitazione del momento, i due a bordo di un Piaggio Liberty 50 si sono liberati dell’apparecchio televisivo, ma la manovra non è sfuggita ai militari dell’equipaggio dell’Arma, che sono riusciti a bloccare uno dei due ragazzi, mentre per l’altro sono in corso le operazioni di identificazione.

Al momento, l’unico protagonista dell’episodio, avvenuto a Natale, a disposizione della giustizia è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso del televisore marca Haier da 50 pollici, e resistenza a pubblico ufficiale per aver ignorato l’alt tentando di sottrarsi al controllo. I carabinieri hanno anche effettuato un sopralluogo nella scuola dove si erano introdotti i ladri.