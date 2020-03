Minorenne in moto tenta di eludere controllo: fermato dopo inseguimento

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri dei reparti dipendenti dalla compagnia di Brindisi, nel corso delle attività ispettive per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, hanno denunciato in stato di libertà un minore di San Pietro Vernotico, per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, il ragazzo, in sella a un ciclomotore, si è sottratto a un controllo della circolazione stradale, dandosi a precipitosa fuga. Dopo un breve inseguimento, caratterizzato da manovre spericolate per le vie limitrofe, ponendo in essere manovre elusive e pericolose per la pubblica incolumità, è stato raggiunto e bloccato.

