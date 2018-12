Minorenne pestato selvaggiamente e abbandonato per strada legato a una corda

BRINDISI – Un 15enne di Brindisi, T.O., è stato picchiato selvaggiamente e abbandonato per strada legato a una corda. Soccorso da una residente che ha chiamato il 118 e la Polizia, è stato portato in ospedale. È accaduto nella tarda serata di giovedì 20 dicembre al quartiere Paradiso a Brindisi.

Sul posto è stata anche ritrovata un’ogiva di una pistola di piccolo calibro ma la vicenda è tutta da ricostruire, il giovane non presenterebbe ferite di arma da fuoco. Indaga la Polizia. Sul posto si sono recati gli agenti della Sezione Volanti, della Scientifica e della Squadra mobile. Al momento quello che è certo è che il 15ennne è stato scaricato in via Carcucci. nella zona della Corazzata, quasi ad angolo con piazza Locchi, da un’auto che è fuggita sgommando e che per intimorirlo qualcun ha esploso colpi di pistola. Sulla careggiata sono stati trovati i segni di pneumatici.

Una residente allarmata si è affacciata trovando il giovane per terra. È forte il sospetto che l’episodio rientra nella guerra di mala che in meno di due mesi ha già provocato due sparatorie al quartiere Sant’Elia (la prima in piazza Raffaello l'11 novembre, la seconda in piazza Licini, il 19 novembre) una in via Provinciale San Vito, la sera del 6 dicembre, e un’esplosione di colpi di arma da fuoco contro un’abitazione al Paradiso, sempre in via Carducci, la notte del 4 novembre. Con quest'ultima, cruenta, aggressione, sale a quattro il bilancio dei feriti, tutti giovanissimi.

