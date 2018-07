Minorenne sorpreso a bordo di uno Zip rubato: denunciato per ricettazione

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato a piede liberi per ricettazione un 17enne residente a Squinzano (Lecce). Il giovane, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore Piaggio Zip privo di targa e con numero di telaio contraffatto. Il ciclomotore è stato sequestrato per i successivi accertamenti finalizzati all’individuazione del proprietario.

Sempre a San Pietro Vernotico, su segnalazione di un cittadino, i carabinieri della stazione di Tuturano hanno rinvenuto l’11 luglio in stato di abbandono in via Grandi, una Fiat 500 oggetto di furto denunciato dal proprietario la sera precedente. Il mezzo dopo le formalità di rito è stato restituito al legittimo proprietario.