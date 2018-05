Minorenne sorpreso con moto rubata nel Salento: denunciato per riciclaggio

ORIA - I carabinieri della stazione di Oria hanno denunciato a piede libero un minorenne del posto, per il reato di riciclaggio. In particolare il minore è stato sorpreso in contrada San Lorenzo, all’interno di un’area privata di proprietà del denunciato, alla guida di un motoveicolo, dal cui controllo è emerso che la targa era intestata ad un 32enne di Erchie e il telaio intestato ad un 37enne di Galatina. Al termine degli accertamenti il mezzo, posto a sequestro, è risultato oggetto di un furto commesso ad Aradeo (Lecce), nel settembre 2017, ai danni del 37enne di Galatina.