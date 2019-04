Ricettazione di un motorino, denunciati in cinque: tre sono minori

SAN VITO DEI NORMANNI - Cinque persone, tra cui tre ragazzi minorenni, sono stati denunciati per ricettazione: i carabinieri li hanno sorpresi mentre stavano trasportando un ciclomotore provento di furto. Sono stati fermati in via Latiano a bordo di un pulmino di proprietà di uno degli indagati mentre erano intenti a trasportare all’interno del mezzo un ciclomotore di marca Malaguti, privo di targa e di documenti, nonché con numero di telaio abraso.