Minorenni incendiano palma e cestino porta rifiuti per gioco: segnalati

TORRE SANTA SUSANNA – Hanno incendiato un cestino portarifiuti e una palma alta tre metri per gioco. Ma per fortuna questa bravata non è rimasta impunita: due minorenni di Torre Santa Susanna sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della locale stazione unitamente agli agenti della Polizia Locale. I fatti si sono verificati nel parco comunale, i roghi sono stati domati dai vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana chiamati da alcuni testimoni. I minori al termine delle procedure di rito sono stati affidati ai rispettivi genitori.