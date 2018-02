"Mio figlio è scomparso": partono le ricerche, ma si trovava nell'armadio

BRINDISI – E’ stato cercato per le vie del centro da poliziotti e carabinieri. Ma in realtà si trovava nell’armadio della sua abitazione. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per un bimbo di 6 anni residente in via Cristoforo Colombo, di cui si pensava si fossero perse le tracce.

La mamma, dopo pranzo, si era appisolata. Intorno alle 15,30, dopo essersi svegliata, non trovava più il figlio. Convita che il piccolo fosse uscito da casa, la donna ha subito lanciato l’allarme. Le forze dell'ordine si sono subito recate sul posto, iniziando a perlustrare le vie limitrofe e i corsi cittadini. Ma dopo circa un’ora di ricerche si è scoperto che il bambino si era infilato, non si sa bene per quale motivo, nell’armadio. A quel punto i genitori hanno tirato un grosso sospiro di sollievo e le pattuglie hanno potuto riprendere regolare servizio.