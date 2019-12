Miracolo di Natale, albero cade su auto in transito: conducente illeso

SAN PIETRO VERNOTICO – Può essere considerato un vero e proprio miracolo di Natale l'episodio verificatosi la notte scorsa (tra ieri e oggi martedì 24 dicembre) sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico: un grosso albero è caduto su un’auto in transito sfondando il parabrezza. Alla guida c’era un giovane imprenditore di San Pietro, G.M. che è riuscito a divincolarsi evitando di restare bloccato sotto al tronco. I primi a giungere sul posto sono stati agenti della G4 Vigilanza che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

È accaduto poco dopo la mezzanotte nel tratto di circonvallazione compresa tra l’incrocio per Mesagne e incrocio per Brindisi all’altezza dell’autolavaggio. Sul posto si sono recati i vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i carabinieri. L’automobilista ha riportato solo qualche contusione oltre che a tanto spavento. L'auto, un Suv Audio, si è danneggiata nella parte anteriore, il parabrezza è in frantumi.

I vigili del fuoco si sono occupati della rimozione dell’albero dalla sede stradale che aveva invaso la carreggiata mentre carabinieri e guardie giurate hanno gestito la viabilità per evitare altri incidenti.

Gallery