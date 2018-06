Misterioso incendio in residenza estiva: all'interno c'erano bombole di Gpl

TORCHIAROLO – Nottata movimentata quella tra venerdì e oggi, sabato 30 giugno, nella marina di Torre San Gennaro (Torchiarolo) dove intorno alle 3.30 i vigili del fuoco si sono recati per spegnere un incendio divampato sul portoncino di ingresso di un appartamento sito in via Assisi. Si tratta di una strada perpendicolare a piazzale Garibaldi, nella zona centrale della marina.

Il primo ad accorgersi delle fiamme è stato una guardia particolare giurata della G4 Vigilanza impegnata in un giro di pattugliamento del territorio. Erano le 3.20. L’agente ha immediatamente allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. In attesa dell’arrivo dei soccorsi ha evacuato gli appartamenti circostanti. Nella marina ci sono già molti villeggianti, la strada si era riempita di fumo.

L’appartamento in fiamme, invece, era disabitato. Appartiene a un 60enne di San Donaci che da anni vive nel Nord Italia. All’interno c’erano alcune bombole a Gpl. Al momento non si conoscono le cause che hanno scatenato il rogo, il proprietario, contattato, avrebbe riferito che il contatore elettrico era staccato, il che escluderebbe un corto circuito. Sul posto si è recata anche una pattuglia dei carabinieri di San Pietro Vernotico per gli accertamenti del caso. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Grazie al tempestivo intervento di guardia giurata prima e vigili del fuoco poi, i danni hanno provocato solo lievi danni.

Gallery