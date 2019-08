Molestie telefoniche nei confronti della ex: denunciato dai carabinieri

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana hanno denunciato un 50enne del luogo, per molestie o disturbo delle persone. L’uomo, per motivi legati all’interruzione della relazione sentimentale con una donna del luogo, in un arco tra la fine di luglio e i primi di agosto scorsi, ha insistentemente molestato telefonicamente la donna.