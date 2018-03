Investimento mortale a Fasano: bloccati i treni tra Bari e Lecce

Articolo in aggioramento

FASANO - Bloccato dalle 16,55 il traffico sulla linea ferroviaria Bari-Lecce in conseguenza dell'investimento di una persona all'altezza della stazione di Fasano. Tutti i treni sono stati bloccati in attesa del compimento dei rilievi in corso, disposti dal pm di turno della procura di Brindisi. Sul luogo si trovano carabinieri della compagnia di Fasano e Polfer, oltre a personale di Rete ferroviaria italiana e Trenitalia.

Non è stato ancora stabilito ufficialmente se sia trattato di incidente o di un suicidio. Il cadavere, di una persona di pelle bianca, è irriconoscibile. Delle indagini è stata delegata la Polizia Ferroviaria, e al momento il convoglio coinvolto nell'investimento, il Frecciabianca Milano-Lecce, è fermo sino a nuove decisioni dell'autorità giudiziaria. Il macchinista e il capo-treno a bordo del Frecciabianca sono stati già sentiti per una prima ricostruzione delle dinamiche. L'investimento è avvenuto poco prima dell'arrivo in stazione del Frecciabianca.

Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria di lunga percorrenza sulla linea, cui vanno aggiunti i regionali, oltre al treno Milano-Lecce fermo nella stazione di Fasano, è stato fermato in quella di Brindisi anche Un Lecce-Roma. Trenitalia prevedeva ritardi medi di 120 minuti. La circolazione infatti è ripresa alle 18,45 a binario unico alternato.

Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che sono stati coinvolti "altri tre treni: il Frecciargento Lecce –Roma, ripartito da Brindisi con un’ora e mezzo di ritardo e un treno regionale Lecce –Bari ripartito da Brindisi con venti minuti di ritardo. Attivato un servizio di bus sostititutivi per i passeggeri del treno regionale Lecce –Bari fermo a Ostuni e ripartito con quasi due ore di ritardo".