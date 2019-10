Malore in casa: morto nonostante i soccorsi di polizia locale e 118

CEGLIE MESSAPICA – Nonostante i tentativi di rianimazione praticati prima dagli agenti della polizia locale e poi dal 118, non c’è stato nulla da fare per un 69enne (A.M.) colto da malore mentre si trovava all’interno della sua abitazione, in via Bari, nel centro di Ceglie Messapica.

Un equipaggio della polizia locale diretta dal comandante Cataldo Bellanova è stato allertato dalle urla dei parenti. Gli operatori immediatamente si sono fiondati nell’abitazione al primo piano, dove hanno trovato steso sul letto il proprietario, che purtroppo non dava segni di vita.

Gli agenti hanno immediatamente praticato il massaggio cardiaco (tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono operatori Blsd) sino all’arrivo del 118. Purtroppo tali tempestive manovre non hanno avuto esito positivo. Alle ore 8,55 il medico ha dichiarato il decesso per arresto cardio-circolatorio causato da un probabile infarto. Insieme all’equipaggio della polizia locale era intervenuto anche un sottufficiale dei carabinieri della locale stazione, che si trovava casualmente sul posto in abiti borghesi.