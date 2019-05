Caso Cucchi: lettera di minacce a una stazione dell'Arma di Brindisi

BRINDISI – Qualcuno specula sulla vicenda processuale legata alla morte di Stefano Cucchi per minacciare ritorsioni nei confronti dell’Arma. Sta accadendo a Brindisi, dove ieri mattina alla stazione carabinieri del quartiere Casale, sede anche il comando della compagnia cittadina, è arrivata una lettera contenente una immagine scattata nel corso degli accertamenti autoptici sul corpo di Cucchi, con un messaggio dattiloscritto che minaccia “altri nove carabinieri devono morire”. E' stato scritto a mano in stampatello, invece, l'indirizzo.

La lettera è stata spedita da Bari, ed è ora oggetto di esame da parte dei militari del laboratorio di indagini scientifiche. Indipendentemente da ogni ipotesi riguardante l’autore del messaggio e il fine dello stesso, la cosa non viene affatto sottovalutata. Brindisi è la città di Francesco Tedesco, uno dei militari dell’Arma imputato nel processo Cucchi, ma soprattutto da molte settimane anche il testimone chiave della vicenda, l’uomo che ha raccontato in aula i retroscena del pestaggio che causò a Stefano Cucchi le lesioni fatali, e la trama degli insabbiamenti.

Tedesco in una delle ultime udienze ha stretto la mano a Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, chiedendo scusa, mentre il comando generale dell’Arma ha annunciato che sarà applicata la massima severità nei confronti dei responsabili, a vario titolo, di questa pagina buia. Non si può escludere che la lettera sia stata partorita dalla mente di un mitomane. Tuttavia, come già detto, nulla viene sottovalutato e le indagini a Brindisi sono già in corso.