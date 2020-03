Addio a Giuseppe Perrucci, giornalista e artista torrese

TORRE SANTA SUSANNA – Stroncato da un attacco cardiaco è morto nella mattinata di oggi, mercoledì 18 marzo, Giuseppe Perrucci, 69enne, corrispondente storico di Quotidiano, ex dipendente di Arca Nord Salento (ex Iacp).

“Giuseppe Perrucci, come gli piacerebbe sentire, ha calcato il palcoscenico della vita sociale e artistica torrese in modo intenso”. Scrive il sindaco di Torre Santa Susanna Michele Saccomanno.

“Sempre ricco di passione artistica, ed dal mandolino con Aldo Dandria nell’avanti-bottega fino al Concertino Romantico nelle piazze e alla Tv. Con la gioventù di fine anni ‘70 si impegnò culturalmente in un circolo artistico del Salento e fu sostenitore e ammiratore della ricchezza umana di Don Oronzo Elia. Fu impegnato in politica come consigliere comunale ed assessore. È stato giornalista con brillante fantasia e passione per Torre. Ha attraversato la mia vita e quella di diverse generazioni da pittoresco e sincero amico. A lui un saluto e un buon viaggio dove io credo ci si potrà un giorno ritrovare”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.