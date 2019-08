Addio all'imprenditore Mario Colaianni: re delle ceramiche

BRINDISI - Posatore artigiano, commerciante e imprenditore, ha indissolubilmente legato il suo nome al mondo delle ceramiche. A 74 anni si è spento Mario Colaianni, storico fondatore dell'omonima azienda situata nella zona industriale di Brindisi. Per più di 50 anni ha operato nel settore edile. Più di 30 anni fa ha dato vita al Centro ceramiche Colaianni.

Negli ultimi anni sono stati coinvolti nell’attività imprenditoriale anche i figli Vito, Daniela, Davis e Marco, che, come si legge anche sul sito internet aziendale, hanno riorganizzato lo storico esercizio specializzato in commercio e consulenza di materiali e tecniche per l’edilizia, con la realizzazione di uno showroom situato in via Natta, “più adatto alle esigenze del pubblico con 1500 mq di superficie dedicati al settore ceramico, arredo bagno, cucine ed esterni”.

I funerali di Colaianni si sono svolti oggi pomeriggio presso la chiesa di Santa Maria del Casale.